Создатели "Эйфории" прокомментировали слухи о закрытии сериала

кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл; производство – A24; Home Box Office (HBO); Little Lamb; The Reasonable Bunch

Студия HBO не планирует закрывать сериал "Эйфория" после двух сезонов. Об этом рассказал представитель стримингового сервиса в беседе с The Independent.

По его словам, работа над третьим сезоном начнется, как и планировалось, в 2025 году.

Ранее в Сети неоднократно появлялись слухи о закрытии проекта из-за смещавшейся несколько раз даты выхода нового сезона. Изначально релиз должен был состояться в начале 2023 года, однако в 2022-м актер Эрик Дейн, исполнивший роль Кэла Джейкобса, заявлял, что продолжение выйдет в свет в первой половине 2024 года.

В августе 2023 года скончался актер Ангус Клауд, сыгравший в "Эйфории" Феса. Позже стала известна возможная причина смерти – передозировка наркотиками.

По словам матери артиста, в последние дни он переживал депрессию из-за похорон своего отца. Кроме того, за две недели до ухода из жизни Клауд написал в соцсетях, что скучает по ушедшему родителю.