01:49Культура
Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Американский актер Ангус Клауд, известный по сериалу "Эйфория", умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
"С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как арист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях", – приводит портал заявление семьи актера.
Подробности о смерти Клауда не раскрываются, однако его семья сообщила, что некоторое время назад он потерял отца и "сильно боролся с этой утратой". Члены его семьи также попросили о конфиденциальности, чтобы пережить эту потерю.
Актер, помимо съемок в "Эйфории", также исполнял роли в таких фильмах как "Линия" и "Северный Голливуд".
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