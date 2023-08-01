Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет

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Американский актер Ангус Клауд, известный по сериалу "Эйфория", умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

"С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как арист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях", – приводит портал заявление семьи актера.

Подробности о смерти Клауда не раскрываются, однако его семья сообщила, что некоторое время назад он потерял отца и "сильно боролся с этой утратой". Члены его семьи также попросили о конфиденциальности, чтобы пережить эту потерю.

Актер, помимо съемок в "Эйфории", также исполнял роли в таких фильмах как "Линия" и "Северный Голливуд".