Сидни Суини сыграет актрису Ким Новак в байопике Scandalous

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Американская актриса Сидни Суини сыграет актрису Ким Новак, известную по фильму "Головокружение", в байопике Scandalous. В основу сюжета ляжет роман звезды и артиста Сэмми Дэвиса – младшего ("11 друзей Оушена"). Об этом сообщает Deadline.

Байопик станет режиссерским дебютом Колмана Доминго, роль Дэвиса исполнит Дэвид Джонссон, а сценарий к фильму напишет Мэттью Фантачи. Производством займется студия Miramax.

Дата релиза пока не запланирована, однако известно, что съемки начнутся после окончания работы Суини над третьим сезоном сериала "Эйфория".

Ранее актриса опубликовала в социальных сетях фото в образе боксера Кристи Мартин. Она продемонстрировала преображение для предстоящего байопика о спортсменке. Блондинка Суини появится в фильме с темными волосами. Однако поклонники предположили, что это всего лишь парик. Также актриса показала бицепсы и дельтовидные мышцы.