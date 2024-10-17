Актриса Сидни Суини опубликовала фото в образе боксера Кристи Мартин

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини опубликовала в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) фото в образе боксера Кристи Мартин. Она продемонстрировала преображение для предстоящего байопика о спортсменке.

Блондинка Суини появится в фильме с темными волосами. Однако поклонники предположили, что это всего лишь парик. Также актриса показала бицепсы и дельтовидные мышцы.

"В течение последних нескольких месяцев я была погружена в тренировки, чтобы воплотить в жизнь историю невероятной женщины. Настоящий чемпион, которая сражалась как на ринге, так и за его пределами", – рассказала Суини.

Она также поделилась, что для нее путь Мартин – признак стойкости и силы.

Кристи Мартин – женщина-боксер, которая за свою карьеру, длившуюся с 1989 по 2012 год, одержала 49 побед, потерпела 7 поражений и 3 раза сыграла вничью. В 1991 году она вышла замуж за своего тренера Джима Мартина, но через 9 лет совместной жизни он попытался ее убить.

Ранее актриса Кэмерон Диас объяснила свое решение уйти из кино в 2014 году. На саммите "Самых сильных женщин" она рассказала, что у нее была необходимость уделить время своей семье. В 2015 году она вышла замуж и сейчас воспитывает двух детей. По словам Диас, у нее не было шанса заботиться ни о чем другом, кроме семьи.