Mirror: Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в фильме о певице

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Основной кандидаткой на главную роль в фильме об американской исполнительнице Бритни Спирс считается актриса Сабрина Карпентер. Об этом сообщает The Mirror.

Также на эту роль претендуют актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини. В связи с этим мнения фанатов по выбору кандидатуры для съемок фильма об американской певице разделились. Так, одни предполагают, что 25-летняя Карпентер является идеальным вариантом, но другие планируют бойкотировать кинокартину, если выбор падет именно на эту актрису.

Недавно компания Universal Pictures приобрела во время аукциона права на мемуары Спирс "Женщина во мне" и готовится экранизировать их. Режиссером картины станет Джон М. Чу, который работал над документальным фильмом певца Джастина Бибера, а также над второй часть приключенческой ленты "Иллюзия обмана".

Продюсером при этом выбрали Марка Платта, три кинокартины которого – "Шпионский мост", "Ла-Ла Ленд" и "Суд над чикагской семеркой" – были номинированы на премию "Оскар" за лучший фильм. По данным СМИ, в рамках сделки киностудия приобрела права и на музыкальный каталог поп-звезды. Кроме того, Спирс сама может принять участие в проекте.

