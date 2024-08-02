Universal Pictures экранизирует мемуары Бритни Спирс

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Компания Universal Pictures приобрела во время аукциона права на мемуары американской поп-певицы Бритни Спирс "Женщина во мне" и готовится экранизировать его, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Page Six

Режиссером картины станет Джон М. Чу, который работал над документальным фильмом певца Джастина Бибера, а также над второй часть приключенческой ленты "Иллюзия обмана". Продюсером при этом выбрали Марка Платта, три кинокартины которого – "Шпионский мост", "Ла-Ла Ленд" и "Суд над чикагской семеркой" – были номинированы на премию "Оскар" за лучший фильм.

По данным издания, в рамках сделки киностудия приобрела права и на музыкальный каталог поп-звезды. Кроме того, она сама примет участие в проекте.

"Рада поделиться со своими поклонниками, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы. Оставайтесь с нами", – написала Спирс на своей странице в соцсети Х.

Ранее близкие певицы заявляли о необходимости в возобновлении опеки над ней. Друзья и семья звезды боятся, что она может причинить вред самой себе или окружающим. По их словам, с момента снятия опеки состояние психического здоровья артистки ухудшилось.

По словам инсайдеров, артистка часто отказывается принимать лекарства, необходимые для стабилизации ее состояния, а также употребляет алкоголь и наркотики. Кроме того, у нее наблюдаются резкие перепады настроения и частые приступы агрессии, приводящие к проявлению физического насилия.