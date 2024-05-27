Бритни Спирс рассказала, что у нее украли украшения

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Американскую певицу Бритни Спирс обокрали. Об этом она рассказала в своих соцсетях, сообщает "Газета.ру".

Спирс сообщила, что у нее украли все украшения, показав пустую шкатулку, где хранила изделия. По словам певицы, некоторые украшения изготавливались специально для нее. Также пропал крестик, который Спирс носила с 4 лет.

Поп-исполнительница не стала раскрывать подробности кражи, однако призналась, что напугана. Она отметила, что теперь будет покупать только дешевые аксессуары.

Ранее сообщалось, что близкие Спирс испытывают тревогу за ее жизнь и видят необходимость в возобновлении опеки над ней. Друзья и семья звезды боятся, что она может причинить вред самой себе или окружающим. По их словам, с момента снятия опеки состояние психического здоровья артистки ухудшилось.

Однако ее близкие также полагают, что отец певицы, Джейми Спирс, оказался не лучшим кандидатом на роль опекуна. Главным образом такая позиция объясняется тем, что отношение исполнительницы к нему серьезно испортилось. Не вызывает доверия у семьи и друзей певицы и ее нынешний бойфренд Пол Солиз, который имеет криминальное прошлое. Они полагают, что мужчина контролирует ее жизнь.