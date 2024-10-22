Telegraph: медвежонок Паддингтон получил "официальный" паспорт от британского МВД

Фото: кадр из фильма "Приключения Паддингтона"; режиссер – Пол Кинг; производство – Heyday Films DHX Media StudioCanal

МВД Великобритании выдало официальный паспорт медвежонку из серии книг и фильмов "Приключения Паддингтона", пишет газета Telegraph.

По информации издания, медвежонок получил паспорт для путешествия в Перу в третьей части фильма. Ожидается, что в российский прокат кинокартина выйдет 28 ноября.

В паспорте указано, что Паддингтон Браун является гражданином Великобритании, родившимся 25 июня в Перу. Год рождения медвежонка при этом не указан. В документе также есть его фотография, на которой медведь прижат к камере с высунутым языком.

Ранее британский фермер Ян Нельсон собрал из тыквы мозаику "Битлджуса". По словам мужчины, тема для мозаики была выбрана в рамках голосования. Вторая часть фильма "Битлджус" вышла в мировой прокат 5 сентября 2024 года. Роли в нем исполнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Майкл Китон и другие актеры.

