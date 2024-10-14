Фермер из Британии cобрал из тыквы мозаику "Битлджуса"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Sunnyfields Farm

Британский фермер Ян Нельсон собрал из тыквы мозаику "Битлджуса". Об этом сообщает UPI.

По словам мужчины, тема для мозаики была выбрана в рамках голосования, в результате которого свыше 70% респондентов отдали предпочтение "Битлджусу". После этого фермер вместе со своими коллегами приступил к созданию работы.

"На планирование проекта ушло около 50 часов, а его реализация заняла всего один день при участии 15 человек", – уточнил Нельсон, добавив, что на разработку мозаики понадобилось более 10 тысяч тыкв и кабачков.

Пока неизвестно, сможет ли мозаика побить мировой рекорд, установленный в прошлом году, когда с помощью тыквы было создано изображение Джека Скеллингтона из "Кошмара перед Рождеством".

Вторая часть фильма "Битлджус" вышла в мировой прокат 5 сентября 2024 года. Роли в нем исполнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Кэтрин О’Хара, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и другие актеры. Режиссер Тим Бертон поблагодарил команду за совместную работу.

Комедийный хоррор "Битлджус" вышел в 1998 году. Сценарий закручивался вокруг недавно умерших супругов, которые были вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Между ними и новыми жильцами возник конфликт, поэтому герои обратились за помощью к другому призраку – Битлджусу, чтобы он прогнал нарушителей спокойствия.

