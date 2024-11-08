Начались съемки второго сезона сериала "Монастырь"

Фото: кадр из фильма "Монастырь"; режиссер – Александр Молочников; производство – Лунапарк, Плюс Студия

Стартовал съемочный процесс второго сезона сериала "Монастырь", который, предварительно, выйдет в 2025 году. Об этом сообщается в телеграм-канале онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Роли послушника Юры и отца Варсонофия вновь исполнят Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский соответственно. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова и Диана Енакаева.

Актерский состав также пополнился Владой Лукиной, Полиной Маликовой и Игорем Верником. В свою очередь, режиссерское кресло занял Сергей Попов, для которого это дебют в качестве постановщика сериала. Он также выступит в качестве соавтора сценария.

Сюжет нового сезона будет построен вокруг молодого послушника Юры, который впервые попадет в Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогером и распутать клубок семейных тайн и проблем.

В субботу, 2 ноября, вышел сериал "Преступление и наказание" после трех переносов премьеры. Изначально он должен был стартовать 26 октября, однако по техническим причинам ленту перенесли на 27-е, затем на 29-е. Для просмотра доступны сразу четыре эпизода, финальные шесть серий выйдут 30 ноября.

Сериал основан на одноименном романе Федора Достоевского, но адаптирован под современные реалии. Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший "Топи". Главного героя в шоу сыграл Иван Янковский ("Слово пацана").

