Сериал "Преступление и наказание" вышел в Сети

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Сериал "Преступление и наказание" после трех переносов премьеры вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Изначально сериал должен был стартовать 26 октября, однако по техническим причинам ленту перенесли на 27-е, затем на 29-е, однако премьера прошла 2 ноября.

Для просмотра доступны сразу четыре эпизода — финальные шесть серий выйдут 30 ноября.

Сериал "Преступление и наказание" основан на одноименном романе Федора Достоевского, но адаптирован на современные реалии. Действие сюжета разворачивается в Санкт-Петербурге, где студент Родион Раскольников решается на убийство пожилой женщины из микрокредитной сферы.

Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший "Топи". Главного героя в шоу сыграл Иван Янковский ("Слово пацана").

Ранее стало известно, что Netflix продлил на пятый сезон сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли. Продюсер сериала Даррен Стар поделился, что четвертый сезон получил отличный отклик от поклонников сериала, поэтому он анонсировал пятый сезон, действия которого будут разворачиваться и в Париже, и в Риме.