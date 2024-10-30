Звезда "Эмили в Париже" Лукас Браво заявил о планах покинуть проект

Фото: кадр из сериала "Эмили в Париже"; режиссер – Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора; производство – Darren Star Productions Jax Media MTV Entertainment Studios

Звезда "Эмили в Париже" Лукас Браво собирается покинуть проект. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Figaro.

По словам 36-летнего актера, исполняющего в сериале главную роль, съемки отнимают у него много времени.

"На съемки каждого сезона этого сериала уходит по пять месяцев. Хочу ли я жертвовать ими, участвуя в том, что меня не заводит?" – задался вопросом Браво.

Премьера картины состоялась в 2020 году. По сюжету Эмили Купер переезжает в Париж из США, где она пытается строить карьеру и личную жизнь. Лукас Браво играет роль возлюбленного Эмили.

Ранее стало известно, что Netflix продлил на пятый сезон сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли. Продюсер сериала Даррен Стар поделился, что четвертый сезон получил отличный отклик от поклонников сериала, поэтому он анонсировал пятый сезон, действия которого будут разворачиваться и в Париже, и в Риме.

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что эпизодическую роль в сериале сыграет жена президента Франции Бриджит Макрон. Она сыграет саму себя, гардеробом героини станет личная одежда первой леди. По мнению продюсера, у Макрон есть большой талант.