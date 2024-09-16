Netflix продлил "Эмили в Париже" на пятый сезон

Фото: кадр из сериала "Эмили в Париже"; режиссеры – Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Зои Р. Кассаветис; производство – Netflix

Сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли продлили на пятый сезон, сообщил Netflix в социальной сети X.

Продюсер сериала Даррен Стар поделился, что четвертый сезон получил отличный отклик от поклонников сериала. Также он анонсировал пятый сезон, действия которого будут разворачиваться и в Париже, и в Риме.

"Эмили будет присутствовать в Риме. Но это не значит, что ее не будет в Париже", – отметил Стар.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что эпизодическую роль в сериале сыграет жена президента Франции Бриджит Макрон. Она сыграет саму себя, гардеробом героини станет личная одежда первой леди. По мнению продюсера, у Макрон есть большой талант.