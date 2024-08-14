Фото: кадр из фильма "Джентльмены"; режиссер – Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви, Нима Нуризаде; производство – Miramax Television, Moonage Pictures, Toff Guy Films

Стрим-сервис Netflix продлил сериал "Джентльмены" на второй сезон. Режиссером вновь будет Гай Ричи, передает Variety.

В работе над сценарием участие примет также и Мэтью Рид. Среди актеров будут представлены Тео Джеймс и Кая Скоделарио, которые в первом сезоне сыграли аристократа Эдди Хорнимана и наследницу наркоимперии Сьюзи Гласс.

Во втором сезоне планируется восемь эпизодов. Съемки стартуют в следующем году.

Первый сезон "Джентльменов" вышел в марте 2024 года. Сериал рассказывает историю Эдди Хорнимана, роль которого исполнит Тео Джеймс, получившего в наследство загородное поместье своего отца. По сюжету главный герой обнаружил, что здание является частью тайной империи наркотиков, которую хотят у него отобрать.

Ранее Netflix начал работу над новым мультсериалом по мотивам франшизы "Охотники за привидениями". Главным сценаристом, шоураннером и продюсером станет Эллиотт Калан. Продюсерские обязанности возьмут на себя Джейсон Райтман и Гил Кинан.

