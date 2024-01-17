Netflix опубликовал тизер сериала Гая Ричи "Джентльмены"

Видео: YouTube-канал Netflix



Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале выпустил тизер сериала "Джентльмены" режиссера Гая Ричи, который является соавтором сценария и исполнительным продюсером.

Сериал расскажет историю Эдди Хорнимана, роль которого исполнит Тео Джеймс, получившего в наследство загородное поместье своего отца. По сюжету главный герой обнаружил, что здание является частью тайной империи наркотиков, которую хотят у него отобрать.

Уточняется, что актер Рэй Уинстон сыграет персонажа Бобби Гласса – профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную империю.

В сериале также снялись Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито и другие. Премьера состоится в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что второй сезон сериала "Уэнсдэй" будут снимать в Ирландии в апреле 2024 года. Актриса Дженна Ортега, исполнившая главную роль, станет продюсером проекта. По ее словам, в новом сезоне ожидается меньше любовных историй и больше ужаса.