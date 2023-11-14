Продолжение сериала "Уэнсдэй" начнут снимать в 2024 году

Фото: кадр из фильма "Уэнсдэй"; режиссер – Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру; производство – MGM Television, Millar Gough Ink, Tim Burton Productions, Toluca Pictures

Второй сезон популярного сериала "Уэнсдэй" начнут снимать в Ирландии в апреле 2024 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

Первый сезон снимали в Румынии с сентября 2021 года по март 2022-го. Сериал обрел успех у зрителей, после чего декорации, которые создатели использовали для съемок, стали главной достопримечательностью страны и поспособствовали росту туризма. Сюжет следующего сезона пока не раскрывается.

Дженна Ортега, которая исполнила главную роль, станет продюсером второго сезона. По ее словам, в продолжении будет меньше любовных историй и больше ужаса.

Первый сезон зрители увидели в декабре 2022 года. "Уэнсдэй" стал третьим в истории Netflix сериалом, который преодолел отметку в 1 миллиард часов просмотра за месяц.

Популярность проекту принесла в том числе танцевальная сцена главной героини, которая быстро стала вирусной в TikTok. Позже выяснилось, что Ортега снималась в ней, будучи зараженной COVID-19. Шоураннер сериала "Уэнсдэй" Майлз Миллар уточнил, что за день до съемок результат теста актрисы на коронавирус был отрицательный.