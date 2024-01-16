16 января, 07:51Культура
Объявлены победители 75-й телевизионной премии "Эмми"
Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello
Стали известны победители главной американской телевизионной премии "Эмми" 2023 года. Ведущим церемонии стал комедиант Энтони Андерсон.
Мероприятие должно было состояться в сентябре, однако его перенесли на январь в связи с забастовкой Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.
В номинации "Лучший драматический сериал" победил созданный Джесси Армстронгом проект "Наследники", в номинации "Лучший комедийный сериал" – "Медведь", а в номинации "Лучший мини-сериал" – "Грызня" (Netflix).
Британский певец Элтон Джон получил статус EGOT за свой прощальный тур, став 19-м лауреатом с подобным достижением.
Обладателями премии также стали:
- "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" – Киран Калкин ("Наследники");
- "Лучшая женская роль в драматическом сериале" – Сара Снук ("Наследники");
- "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" – Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
- "Лучшая женская роль в комедийном сериале" – Айо Эдебири ("Медведь");
- "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
- "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" – Мэттью Макфэдиен ("Наследники");
- "Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме" – Али Вонг ("Грызня");
- "Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме" – Стивен Ян ("Грызня");
- "Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале" – Эбон Мосс-Бакрак ("Медведь");
- "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме" – Ниси Нэш-Беттс ("Монстр: История Джеффри Дамера");
- "Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме" – Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица");
- "Лучшая режиссура в драматическом сериале" – Марк Майлод ("Наследники");
- "Лучшая режиссура в комедийном сериале" – Ли Сон-джин ("Грызня").
Ранее стало известно, что ирландский актер Киллиан Мерфи получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за свою роль в картине "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Это картина взяла еще несколько наград. Так, Нолан был удостоен премии за лучшую режиссерскую работу и американский актер Роберт Дауни-младший получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.
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