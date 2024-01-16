Объявлены победители 75-й телевизионной премии "Эмми"

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Стали известны победители главной американской телевизионной премии "Эмми" 2023 года. Ведущим церемонии стал комедиант Энтони Андерсон.

Мероприятие должно было состояться в сентябре, однако его перенесли на январь в связи с забастовкой Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.

В номинации "Лучший драматический сериал" победил созданный Джесси Армстронгом проект "Наследники", в номинации "Лучший комедийный сериал" – "Медведь", а в номинации "Лучший мини-сериал" – "Грызня" (Netflix).

Британский певец Элтон Джон получил статус EGOT за свой прощальный тур, став 19-м лауреатом с подобным достижением.

Обладателями премии также стали:

"Лучшая мужская роль в драматическом сериале" – Киран Калкин ("Наследники");

"Лучшая женская роль в драматическом сериале" – Сара Снук ("Наследники");

"Лучшая мужская роль в комедийном сериале" – Джереми Аллен Уайт ("Медведь");

"Лучшая женская роль в комедийном сериале" – Айо Эдебири ("Медведь");

"Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");

"Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" – Мэттью Макфэдиен ("Наследники");

"Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме" – Али Вонг ("Грызня");

"Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме" – Стивен Ян ("Грызня");

"Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале" – Эбон Мосс-Бакрак ("Медведь");

"Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме" – Ниси Нэш-Беттс ("Монстр: История Джеффри Дамера");

"Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме" – Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица");

"Лучшая режиссура в драматическом сериале" – Марк Майлод ("Наследники");

"Лучшая режиссура в комедийном сериале" – Ли Сон-джин ("Грызня").

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