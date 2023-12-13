"Один дома" и "Терминатор-2" войдут в Национальный реестр фильмов США

Фото: кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"; режиссер - Джеймс Кэмерон; производство - Canal Plus, Carolco Pictures Inc., Lightstorm Entertainment, Pacific Western, T2 Productions

Кинокартины "Один дома", "Терминатор-2: Судный день" и "12 лет рабства" попадут в Национальный реестр фильмов Библиотеки американского конгресса в этом году. Об этом написало издание Variety.

Кроме того, в реестр внесут "Вне закона", "Кошмар перед Рождеством", "Аполло-13", "Замороченные", "Непобежденная", "Мэтуон", "На окраине города", "Обед в восемь" и другие.

Как отмечает издание, Национальный совет Соединенных Штатов Америки каждый год выбирает до 25 фильмов для их хранения в Библиотеке конгресса. В список попадают картины, имеющие культурное, историческое или эстетическое значение, а также сняты как минимум за десять лет до составления реестра. Учитываются художественные и документальные кино, короткометражки, мультфильмы и любительские видео.

В прошлом году в Национальный реестр фильмов Библиотеки конгресса США вошли "Железный человек", "Русалочка" 1989 года, "Отверженная" и "Кэрри".

Ранее сообщалось, что фильм "Оппенгеймер" вошел в список номинантов кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм". За награду он будет бороться с такими картинами, как "Анатомия падения", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни" и "Зона интересов".

Всего "Оппенгеймер" номинирован на восемь наград премии "Золотой глобус".

"Сити": топ-5 фильмов в кинотеатрах Москвы