СТС снимет продолжение сериала "Молодежка"

Фото: кадр из сериала "Молодежка"; режиссер – Сергей Арланов и Андрей Головков; производство – Art Pictures Group

Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision начали снимать продолжение спортивной драмы "Молодежка. Студенты". Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

По словам продюсера сериала Федора Бондарчука, которого цитирует пресс-служба, сейчас заметен тренд на возвращение популярных сериалов. Так, в эфир вернулись "Папины дочки", вышел анонс продолжения сериала "Не родись красивой", указал Бондарчук и добавил, что "Молодежка" – это особый случай. Он рассказал, что фанаты проекта просили о продолжении чуть ли не с момента выхода последней серии, присылали письма и просьбы.

"И теперь, спустя 10 лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк", – заявил продюсер.

Отмечается, что работа над сериалом шла больше года. Авторами новых серий стали Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, в роли режиссера выступил Андрей Головков.

Головков прокомментировал, что команда сохранит стилистику и настроение сериала, которые понравились зрителям. Также, по его словам, если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь их будет объединять учебное заведение, честь которого они будут отстаивать.

"Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль", – указал режиссер.

В пресс-службе СТС уточнили, что в зимнее время большая часть съемок будет проводиться в интерьерах, а весной приступят к ледовым сценам.

Летом 2023 года стало известно, что сериал "Счастливы вместе" получит продолжение на телеканале ТНТ. Всего будет 10 новых серий. По словам исполнителя главной роли Виктора Логинова, это будет другая история, "в духе нашего времени". Актер отметил, что считал невозможных возвращение Букиных на телеэкраны, но рад произошедшему.