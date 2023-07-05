Сериал "Счастливы вместе" получит продолжение

Фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"/производство – Леан-М, Sony Pictures Entertainment (SPE)

Телеканал ТНТ покажет новый сериал о семье Букиных из Екатеринбурга, сообщается в пресс-службе вещателя.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал, в новом сезоне будет 10 серий.

"Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал "Букины" о Геннадие Букине и его семье. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин", – уточнили на ТНТ.

При этом, по словам исполнителя главной роли Виктора Логинова, это будет другая история, "в духе нашего времени". Актер отметил, что считал невозможных возвращение Букиных на телеэкраны, но рад произошедшему.

Производством сериала проекта занимается телеканал ТНТ совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян".

Ранее телеканал СТС выпустил тизер нового сериала "Папины дочки". В ролике появилась актриса Лиза Арзамасова, исполнившая в юности роль Галины Сергеевны. На фоне звучала главная музыкальная тема сериала в исполнении группы Uma2rman. В конце видео актриса сказала: "Мы тоже скучал по этой песне".

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