Вышел первый тизер новых "Папиных дочек"

Фото: vk.com/ctc

Телеканал СТС представил первый тизер нового сезона комедийного сериала "Папины дочки". Сначала он был показан в эфире телеканала в преддверии новогодней ночи, а затем опубликован официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

В ролике появляется актриса Лиза Арзамасова, исполнившая в юности роль Галины Сергеевны. На фоне звучит главная музыкальная тема сериала в исполнении группы Uma2rman. В конце видео актриса говорит: "Мы тоже скучал по этой песне".



Позже телеканал показал еще несколько роликов, анонсирующих перезапуск сериала. В одном из них помимо Арзамасовой появляются Мирослава Карпович, исполнившая Машу Васнецову, и Леонид Леонов, сыгравший отца семейства.

О перезапуске культового российского сериала стало известно в начале декабря. Сообщалось, что срежиссирует ситком Александр Жигалкин, под руководством которого снимались предыдущие сезоны.



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