Сериал "Папины дочки" вернется на СТС спустя десять лет

Фото: кадр из сериала "Папины дочки"; режиссер – Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров; производство – "Киноконстанта"

Культовый российский сериал "Папины дочки" вернется спустя десять лет. Продолжение истории о многодетной семье будет транслироваться по телеканалу СТС. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на представителя канала.



Режиссером ситкома будет Александр Жигалкин, под руководством которого снимались предыдущие сезоны. На сегодняшний день неизвестно, кто именно из основного актерского состава вернется к съемкам. Однако Лиза Арзамасова, исполняющая в сериале роль Галины Сергеевны, намекнула на съемки в проекте, опубликовав фото сценария в социальных сетях.



Сегодня в Сети доступно 20 сезонов ситкома. За время существования сериала в нем снялись Андрей Малахов, Игорь Верник, Тимати, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова и другие отечественные знаменитости.

Ранее стало известно, что актера Анатолия Хропова, известного по роли в сериале "Папины дочки", избили и ограбили в центре Москвы. Артиста обнаружили возле заведения в Леонтьевском переулке.

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