Сериал "Игра на выживание" получит третий сезон

Фото: кадр из сериала "Игра на выживание"; режиссер – Карен Оганесян

Российский сериал "Игра на выживание" продлили на третий сезон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на онлайн-кинотеатр Premier.

Кинокомпания 1-2-3 Production на данный момент работает на сценарием продолжения. Возможно, третий сезон станет финальным.

По словам продюсера Нелли Яраловой, после производства "Игры на выживание" в Узбекистане команда решила найти более необычную локацию для предстоящих съемок. Она отметила, что это поможет повысить зрительский интерес.

Второй сезон представили публике 6 октября. По сюжету главные герои находятся в поисках организаторов жестокого шоу и стремятся понять, что произошло с их близкими, пропавшими в первом сезоне.

Роли исполнили актеры Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин и многие другие.

Ранее южнокорейский режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что в сериал могут пригласить американского актера Леонардо Ди Каприо.

В рамках пресс-конференции в Сеуле создателю киноленты задали вопрос о том, снимутся ли в многосерийной картине артисты Голливуда. Однако на это Хек ответил, что во втором сезоне такого точно не будет. При этом он не исключил этого в следующих выпусках.

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