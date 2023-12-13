Россиянам рассказали, сколько часов в этом году было потрачено на просмотр Netflix

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С января по июнь этого года зрители в общей сложности провели за просмотром кино и сериалов на Netflix около 100 миллиардов часов, или почти 11,5 миллиона лет. Об этом свидетельствуют данные стримингового сервиса, опубликованные на сайте компании.

Отмечается, что в рейтинг вошли 18 тысяч наименований, каждое из которых набрало более 50 тысяч просмотров пользователями. Лидером по показам за первое полугодие 2023 года стал сериал "Ночной агент" – он набрал свыше 812 миллионов просмотров во всем мире. Также популярностью пользовались шоу "Уэнсдей", "Ты" и "Бриджертоны".

В Netflix добавили, что на платформе были востребованы неанглоязычные сериалы и фильмы – они составили около трети (30%) от всего контента, просмотренного за шесть месяцев. В лидерах оказались шоу на корейском и испанском языках.

В компании пообещали выпускать подобную статистику два раза в год.

Ранее сообщалось, что Netflix продлил сериал "Черное зеркало" на седьмой сезон. В конце декабря планируется обсуждение даты выхода и, как писали СМИ, будущих сценариев и возможных актеров.

До этого стало известно, что второй сезон сериала "Уэнсдэй" начнут снимать в Ирландии в апреле 2024 года. Дженна Ортега, которая исполнила главную роль, станет продюсером проекта. В продолжении будет меньше любовных историй и больше ужаса, отмечала актриса.

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