Netflix выпустил трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара"

Фото: youtube.com/Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара" по мотивам одноименного южнокорейского сериала. В видео показаны разные испытания, участники и большой шар с наличными деньгами.

В Squid Game: The Challenge примут участие 456 человек. Они поборются за выигрыш в размере 4,56 миллиона долларов. Это крупнейший денежный приз для подобных проектов.

В общей сложности выйдет 10 эпизодов. Участники примут участие в состязаниях, вдохновленных оригинальным сериалом. Также создатели введут несколько новых игр, созданных специально для шоу.

Съемки реалити-шоу завершились еще в начале года. Премьера назначена на 22 ноября.



Видео: youtube.com/Netflix

О работе над шоу по мотивам сериала "Игра в кальмара" стало известно в июне 2022 года, в сентябре на проект открыли кастинг. В январе СМИ писали, что во время съемок пострадали несколько участников. При этом представители Netflix опровергли эту информацию.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным проектом Netflix. За первые 28 дней трансляции он собрал около 1,7 миллиарда часов просмотров.

Netflix объявил кастинг на реалити-шоу "Игра в кальмара"