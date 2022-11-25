Актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах

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Правоохранительные органы Южной Кореи предъявили обвинения в противоправных действиях сексуального характера 78-летнему актеру О Ен Су, который получил известность благодаря роли в сериале "Игра в кальмара". Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Уточняется, что прокуратура не стала задерживать актера. Его обвиняют в том, что в 2017 году артист допустил незаконные действия в сторону женщины.

Предполагаемая жертва обратилась к правоохранителям в декабре 2021 года, однако уже в апреле ее дело закрыли. Сам О Ен Су не подтвердил подобные обвинения.

В январе актер стал обладателем премии "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за роль в сериале "Игра в кальмара".

Также южнокорейский режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что в сериал могут пригласить американского актера Леонардо Ди Каприо.

В рамках пресс-конференции в Сеуле создателю киноленты задали вопрос о том, снимутся ли в многосерийной картине артисты Голливуда. Однако на это Хек ответил, что во втором сезоне такого точно не будет. При этом он не исключил этого в следующих выпусках.

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