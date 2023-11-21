Netflix продлил сериал "Черное зеркало" на седьмой сезон – СМИ

Фото: кадр из фильма "Черное зеркало"; режиссер – Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс, Джеймс Хоуз; производство – Channel 4 Television Corporation, Gran Babieka, Zeppotron

Сервис для стриминга Netflix продлил сериал "Черное зеркало" на седьмой сезон, обсуждение даты выхода и остальных деталей запланированы на конец года. Об этом информирует издание Variety.

По данным СМИ, в конце 2023-го также будут обсуждать будущие сценарии и возможных актеров.

Шестой сезон "Черного зеркала" вышел в июне, попав в десятку самых популярных сериалов сервиса сразу в 92 государствах. В последнем сезоне сыграли такие актеры, как Сальма Хайек, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Зази Битц и другие.

Ранее стало известно, что второй сезон сериала "Уэнсдэй" начнут снимать в Ирландии в апреле 2024 года. Дженна Ортега, которая исполнила главную роль, станет продюсером проекта. В продолжении будет меньше любовных историй и больше ужаса, отмечала актриса.