Netflix опубликовал тизер продолжения мультфильма "Побег из курятника"

Видео: YouTube-канал Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале первое видео с сиквелом мультфильма в жанре пластилиновой анимации "Побег из курятника", первая часть которого выходила на экраны еще в 2000 году.

В новой картине герои первой части "Побега из курятника" начали жить на новом месте, но вдруг они сталкиваются с новой угрозой на своем пути, в связи с чем они вынуждены вновь отстаивать свою свободу.

Отмечается, что продолжение мультфильма должно выйти 10 ноября в онлайн-кинотеатре Netflix.

Во второй части персонажей озвучивали такие актеры, как Закари Ливай, Тэндиве Ньютон, Белла Рамзи и Дэвид Брэдли. Персонажа Мак озвучит актриса Линн Фергюсон, она озвучивала белую курицу и в первой части картины.

Ранее Netflix представил дебютный тизер аниме "Скотт Пилигрим против всех". Производством картины продолжает заниматься японская анимационная студия Science SARU. Режиссером стал исполнительный продюсер оригинального фильма "Скотт Пилигрим против всех" Эдгар Райт. Премьера картины на платформе Netflix запланирована на 17 ноября.



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