Netflix представила дебютный тизер аниме "Скотт Пилигрим против всех"

Американская компания Netflix на своем YouTube-канале опубликовала дебютный тизер аниме "Скотт Пилигрим против всех".

Производством картины занимается японская анимационная студия Science SARU. Ее режиссером стал исполнительный продюсер оригинального фильма "Скотт Пилигрим против всех" Эдгар Райт.

Скотта Пилигрима в фильме озвучил Майкл Сера, Рамону Флауэрс – Мэри Элизабет Уинстэд. Помимо этого, участие в озвучке героев принимали актеры Крис Эванс, Бри Ларсон и Анна Кендрик.

Премьера картины на платформе Netflix запланирована на 17 ноября.

Ранее стало известно, что осенью 2026 года в российский прокат выйдет анимационный фильм "Возвращение мамонтенка", который станет продолжением советского мультика "Мама для мамонтенка". Производством мультфильма займется студия "Базелевс". Приступить к работе планируется уже в предстоящем сентябре.

