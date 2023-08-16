Ариана Гранде может сыграть Мегару в киноадаптации мультфильма "Геркулес"

Фото: кадр из мультфильма "Геркулес"; режиссер – Рон Клементс, Джон Маскер; производство – Walt Disney Pictures

Актер Тэрон Эджертон и певица Ариана Гранде могут исполнить главные роли в адаптации мультфильма "Геркулес", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инсайдера из мира кино DanielRPK.

По его словам, артисты могут сыграть персонажей Геркулеса и Мегару. Роль Филоктета может достаться Денни Де Вито, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме.

DanielRPK заявил, что сейчас шоураннеры только изучают эти варианты, однако до конца забастовки актеров и сценаристов SAG-AFTRA студия не будет принимать каких-либо решений.

Режиссером предстоящего фильма стал Гай Ричи, который снял адаптацию "Аладдина" с Уиллом Смитом в роли Джина. Создатели проекта планируют представить картину с элементами мюзикла в "более экспериментальном ключе". Кресло продюсера занял Джо Руссо, который отметил, что это "может быть очень весело и поможет нам немного раздвинуть границы того, как исполняется современный мюзикл".

Ранее стало известно, что в Алжире сняли фильм "Барби" с проката спустя почти месяц после выхода на экраны кинотеатров. Минкульт страны отправил всем дистрибьюторам сообщение с требованием оперативно убрать картину.

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате