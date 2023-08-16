Стала известна дата премьеры нового сезона "Американской истории ужасов"

Фото: постер к фильму "American Horror Story"; режиссер – Райан Мерфи и Брэд Фэлчак; производство – 20th Century Fox Television

Новый 12-й сезон сериала "Американская история ужасов" выйдет 20 сентября. В нем будет две части, сообщают канал FX и сервис Hulu.

Дата выхода второй части пока не сообщается. Согласно информации, на это повлияют итоги переговоров бастующих сценаристов и актеров с голливудскими студиями.

Сюжет рассказывает о беременной актрисе, за которой следуют потусторонние силы. Авторы сезона вдохновились хоррором "Ребенок Розмари" Романа Полански.

В сериале задействованы такие актрисы, как Эмма Робертс, Кара Делевинь и Ким Кардашьян.

До этого в Сети появился первый трейлер нового фильма режиссера Романа Полански "Дворец". Сюжет киноленты рассказывает о гостях-миллионерах швейцарского отеля, которые готовятся встретить 2000 год. Фильм покажет последние сутки перед сменой тысячелетий. Официальная премьера новой картины Полански в России запланирована на 23 ноября этого года.

Ранее продюсеры сериала "Ведьмак" по мотивам фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджея Сапковского Стив Гоб и Томаш Багиньский рассказали, что продумали трансформацию Геральта из Ривии. Они заявили, что переход главной роли от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту будет выполнен в духе оригинальных книг.

В Париже активисты сорвали премьеру фильма Полански