10:20Культура
Джонни Депп поблагодарил российских зрителей перед премьерой фильма "Жанна Дюбарри"
Фото: Москва 24
Американский актер Джонни Депп записал видеообращение к российским зрителям перед премьерой фильма "Жанна Дюбарри", в котором он сыграл одну из главных ролей. Об этом сообщает ТАСС.
"Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал Депп в видеообращении, которое показали перед премьерным показом в кинотеатре "Художественный".
Кроме того, с обращением к российским зрителям выступила режиссер картины и исполнительница роли Жанны Дюбарри Майвенн Ле Беско, известная как Майвенн.
Ранее в интернете появился первый дублированный трейлер фильма "Жанна Дюбарри". Отмечается, что это первая за три года картина с участием американского актера Джонни Деппа после суда с бывшей женой Эмбер Херд.
Фильм расскажет историю бурного романа короля Людовика XV, роль которого исполнил Депп, и его официальной фаворитки Жанны Дюбарри.
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