В Сети появился трейлер фильма "Вилли Вонка"

Видео: YouTube-канал Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выложила в Сеть трейлер фильма "Вилли Вонка" с Тимоти Шаламе.

Сюжет киноленты фактически является приквелом к повести британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Фильм расскажет о молодости шоколатье Вилли Вонки. Роль Вонки сыграет актер Тимоти Шаламе.

В картине также примут участие актеры Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и Джим Картер. Запланированная дата выхода фильма – 15 декабря 2023 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Наполеон" с Хоакином Фениксом в главной роли. Кинолента рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта – французского императора и полководца. События фильма в основном осветят его приход к власти, а также взаимоотношения с императрицей Жозефиной, роль которой играет актриса Ванесса Кирби.

Режиссером картины является Ридли Скотт. Он снял "Гладиатора" и многие другие культовые фильмы. Премьера "Наполеона" состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру.