Первый трейлер фильма "Наполеон" с Хоакином Фениксом появился в Сети

Видео: YouTube-канал Sony Pictures Entertainment

В Сети появился первый официальный трейлер фильма "Наполеон" режиссера Ридли Скотта. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Кинолента рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта – французского императора и полководца. События фильма в основном осветят его приход к власти, а также взаимоотношения с императрицей Жозефиной, роль которой играет актриса Ванесса Кирби. Наполеона сыграет актер Хоаким Феникс, известный по ролям в фильмах "Джокер", "Гладиатор" и "Мария Магдалина".

Режиссером картины является Ридли Скотт. Он снял "Гладиатора" и многие другие культовые фильмы. Премьера "Наполеона" состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.

Ранее стало известно, что в фильме "Наполеон" происхождение полководца и его восхождение на императорский престол будет показано через призму аддиктивных отношений с женой и настоящей любовью Жозефиной де Богарне.

По мнению создателей фильма, восхождение Наполеона на престол было "стремительным" и "безжалостным". Отмечалось, что авторы также расскажут о полководческих успехах Наполеона.

