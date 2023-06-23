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17:10

Культура

Дублированный трейлер первого фильма с Джонни Деппом после суда с Херд появился в Сети

Фото: кадр из фильма "Jeanne du Barry"; режиссер – Майвен Ле Беско; производство – Wild Bunch

Вышел дублированный трейлер фильма "Жанна Дюбарри". Это первая за три года картина с участием американского актера Джонни Деппа после суда с бывшей женой Эмбер Херд.

Фильм расскажет историю бурного романа короля Людовика XV, роль которого исполнил Депп, и его официальной фаворитки Жанны Дюбарри. Ее сыграла режиссер картины Майвенн Ле Беско.

Ранее продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер заявил о желании вернуть Деппа во франшизу. Он назвал актера другом и потрясающим артистом.

Судебные разбирательства Деппа с Херд повлияли на его карьеру, отметил Брукхаймер. По его словам, он не в курсе о дальнейших планах студии Disney на сотрудничество с актером.

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