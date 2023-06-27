Стали известны первые детали фильма "Наполеон" Ридли Скотта

Кадр из фильма "Наполеон"; режиссер – Ридли Скотт; производство – Apple, Apple Studios, BGI Supplies, Dune Films, Latina Pictures, Scott Free Productions

В новом фильме Ридли Скотта "Наполеон" происхождение полководца и его восхождение на императорский престол будет показано через призму аддиктивных отношений с женой и настоящей любовью Жозефиной де Богарне, роль которой исполнила Ваннесса Кирби. Об этом сообщает Latest.

Отмечается, что, по мнению создателей фильма, восхождение Наполеона на престол было "стремительным" и "безжалостным".

По информации издания, авторы также расскажут о полководческих успехах Наполеона. Хронометраж картины составит 2 часа 27 минут.

Ранее вышел дублированный трейлер фильма "Жанна Дюбарри". Он посвящен бурному роману короля Людовика XV, роль которого исполнил Джонни Депп, и его официальной фаворитки Жанны Дюбарри. Ее сыграла режиссер картины Майвенн Ле Беско.

До этого стали известны даты выхода новых фильмов студии Disney. Так, картину "Дэдпул-3" зрители смогут увидеть 3 мая 2024 года, а в 2026 году выйдут две части "Звездных войн".

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