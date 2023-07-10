В Москве подтвердили факт переговоров о приезде в РФ актера Джонни Деппа

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Участник российской группы "ЯМОРЕ" Михаил Лисов подтвердил факт переговоров о приезде американского актера и музыканта Джонни Деппа в Россию осенью этого года. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

"Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет", – сказал Лисов.

Как уточнила пиар-менеджер "ЯМОРЕ" Мария, Деппа пригласили в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для одного из новых треков группы. Живое выступление американского артиста не планируется, добавила она. В случае согласования визита он состоится в октябре этого года.

Джонни Депп уже приезжал в Россию вместе со своей группой The Hollywood Vampires в 2018 году. Тогда Депп, Элис Купер и Джо Перри выступили в СК "Олимпийский" в Москве.

Во время предыдущего визита в Москву Депп также посетил мавзолей Ленина и Музей Маяковского. Актер заявил, что ему нравятся славянские черты лица. Кроме того, он увидел в глазах русских девушек "тысячелетнюю культуру".

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