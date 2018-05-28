Джонни Депп посетил мавзолей Ленина и музей Маяковского

Популярный актер Джонни Депп во время поездки в Россию посетил мавзолей Ленина и музей Владимира Маяковского, сообщает "Газета.ру".

Во время визита актер заявил, что Маяковский стал одним из его любимых поэтов. Депп также рассказал, чем его притягивают россиянки. "Славянские черты лица – это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение", – поделился актер.

Актер рассказал, что уже бывал в российской столице, но не успевал посетить достопримечательности из-за большой загруженности. Впервые он приехал в Россию в середине 1990-х годов. Он отметил, что тогда находиться в Москве было непросто, а сейчас – как в Париже. "Комфортно, все очень открыты, мы полностью расслаблены", – отметил Депп.

В этот раз актер приехал в Россию как участник музыкальной группы Hollywood Vampires, которая даст единственный концерт 28 мая. В составе группы также шок-рокер Элис Купер и основатель Aerosmith Джо Перри.