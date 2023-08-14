Продюсеры фильма "Барби" начали обсуждать съемки второй части

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Sony Pictures

Продюсеры кинокартины "Барби" приступили со съемочной командой к обсуждению продолжения фильма после рекордных сборов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

Источники в киноиндустрии отметили, что с командой, работавшей над фильмом, связались, в данный момент ведутся переговоры о возможных съемках второй части истории про Барби и Кена.

"Эта идея пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят привлечь ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть", – добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что комедия "Барби" собрала в мировом прокате один миллиард долларов за 17 дней проката. Сам фильм вышел на мировые экраны 21 июля, с этого момента ему удалось заработать миллиард долларов быстрее, чем другим, выпущенным кинокомпанией Warner Bros.

Также "Барби" удерживает лидирующую позицию в США и Канаде, там фильм собрал 459 миллионов долларов.



Создатели фильма "Барби" начали работу над продолжением ленты – СМИ