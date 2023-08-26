Режиссер "Дюны" заявил, что сиквел будет посвящен любви и войне

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Режиссер "Дюны" Дени Вильнев заявил, что сиквел фильма станет более эмоциональным и будет посвящен темам любви и войны. Об этом сообщает Empire.

Вильнев обратил внимание, что первая часть картины была более созерцательной. В ней главный герой открывал для себя мир.

"Здесь мы имеем дело с фильмом о войне. В основе лежит история любви между Полом и Чани. То, как Пол завоюет ее доверие, как она откроет ему свое сердце и как они найдут способ освободить мир Чани от власти Харконненов", – сказал режиссер.

Ранее стало известно, что премьеру сиквела "Дюны" перенесли на март 2024 года. Решение об этом приняла кинокомпания Warner Bros. По предварительным данным, выход фильма теперь намечен на 15 марта 2024 года.



Вышел первый трейлер сиквела "Дюны"