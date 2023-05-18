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Культура

Фильм "Хитровка. Знак четырех" вышел в российский прокат

Фильм "Хитровка. Знак четырех" вышел в российский прокат

"Сити": фильм "Хитровка. Знак четырех" вышел в российский прокат

Фильм Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" вышел в российский прокат

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В четверг, 18 мая, на большие экраны в РФ вышел новый фильм Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Действие происходит в начале 20 века.

По сюжету, знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для своей новой пьесы хочет познакомиться с жизнью городского "дна" и обращается за помощью к ее знатоку Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на поиски приключений в район бандитской Хитровки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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