С соавтором "Рика и Морти" прекратили сотрудничество из-за обвинений в домашнем насилии

Фото: АР/Chris Pizzello

Телесеть Adult Swim прекратила сотрудничество со сценаристом мультсериала "Рик и Морти" Джастином Ройландом, который также озвучил его главных героев Рика Санчеса и Морти Смита, после появившейся информации об обвинениях Ройланда в домашнем насилии.

При этом сам мультсериал выходит и дальше, над ним продолжает работать талантливая команда, сообщила телесеть на своей странице в Twitter.

По данным издания The Hollywood Reporter, Джастин Ройланд по-прежнему будет числиться соавтором мульсериала "Рик и Морти", однако его дальнейшая роль будет переиграна. Он продолжает работать над несколькими проектами с другими компаниями и телеканалами.

Адвокат сценариста ожидает, что, как только окружная прокуратура завершит анализ доказательств, дело Ройланда будет прекращено.

В середине января западные СМИ сообщили о том, что Ройланда обвиняют в нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы девушки, с которой он встречался. Оба инцидента произошли в 2020 году. Сценарист не признал свою вину, вскоре его взяли под стражу. Однако спустя некоторое время его освободили под залог в 50 тысяч долларов.



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