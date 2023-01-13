Создателю мультсериала "Рик и Морти" предъявили обвинение в домашнем насилии – СМИ

Фото: кадр из мульсериала "Рик и Морти"; режиссеры – Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Johnny Tesoro, производство – Green Portal Productions, Harmonius Claptrap, Justin Roiland's Solo Vanity Card Productions, Starburns Industries, Williams Street

Создатель мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд обвиняется в домашнем насилии. Об этом сообщает телеканал NBC.

Обвинения Ройланду предъявлены на почве нанесения телесных повреждений своей возлюбленной и ее незаконном лишении свободы с сопровождающимися угрозами и введением в заблуждение. Имя потерпевшей засекречено.

В мае 2020 года создателя мультипликационного сериала заключили под стражу. Вину в содеянном он не признал и в августе 2020 года был освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов.

С момента задержания Ройланда по делу состоялось более десяти слушаний. Адвокат автора мультсериала уверен в его невиновности.

Ранее певицу Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации африканских детей. Действия Мадонны в рамках деятельности ее фонда намерены проверить.

Заявители считают, что главная цель создания фонда Мадонной – эксперименты над юными жителями Африки.



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