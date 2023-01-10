Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации африканских детей

Фото: ТАСС/Belga via ZUMA Press/Jonas Roosens

Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" направила обращение на имя президента Малави Лазаруса Чакверы с просьбой проверить действия американской исполнительницы Мадонны. Об этом сообщает The Times Nigeria.

"Необходимо ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей", – говорится в сообщении организации.

В качестве аргументов для начала расследования представители сообщества напомнили президенту Малави о порнографических и демонстрирующих сцены однополого секса снимках Мадонны. Помимо этого, указали адресанты, певица оскорбительно высказывалась о религиозных символах и ценностях традиционных обществ.

Заявители считают, что главная цель Мадонны при открытии фонда – проведение экспериментов над юными гражданами Африки.

Ранее солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда девушка была несовершеннолетней. Истец также обвинила солиста в том, что тот убедил ее в 1975 году сделать аборт.



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