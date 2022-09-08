Рики Мартин подал иск на 20 млн долларов против обвинившего его в насилии племянника

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Пуэрториканский певец Рики Мартин подал иск на 20 миллионов долларов в отношении своего племянника Денниса Ядиэля Санчеса из-за ложных обвинений в сексуальном и психологическом насилии. Об этом сообщает онлайн-таблоид TMZ.

В июле этого года Санчес заявил, что состоял с певцом в отношениях. Кроме того, последний на протяжении семи месяцев якобы проявлял по отношению к племяннику физическую и психологическую агрессию. По такому обвинению пуэрториканцу могло грозить до 50 лет тюрьмы, однако он выиграл суд.

Позже Мартину стали поступать угрозы от родственника: он заявлял, что убьет репутацию исполнителя, если тот не заплатит ему. Кроме того, в соцсетях Санчес опубликовал личный номер певца.

В поданном накануне иске Рики Мартин потребовал компенсировать причиненный ущерб. Исполнитель пояснил, что из-за клеветы упустил множество многомиллионных сделок. Кроме того, он заявил, что из-за угроз его семья не чувствует себя в безопасности, в связи с чем Санчесу необходимо запретить к ней приближаться.

