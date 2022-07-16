Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником – СМИ

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Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока. Об этом сообщает испанское агентство Marca.

По словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в отношениях в течение семи месяцев.

Ранее сообщалось, что продюсера ситкома "Клиника" Эрика Вайнберга задержали по подозрению в сексуальном насилии. Детективы из полицейского управления Лос-Анджелеса заявили, что мужчина выслеживал женщин 20–30 лет в общественных местах и приглашал их на фотосессии, во время которых совершал сексуальные домогательства.

Действия Вайнберга связывают с преступлениями, совершенными в Лос-Анджелесе в период с 2012 по 2019 год. Известно, что одна из девушек обвинила продюсера в изнасиловании, другие – в домогательствах.