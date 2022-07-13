СК направил дело отца сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следственный комитет России направил дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы", – сообщил собеседник агентства.

В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.

В мае текущего года расследование было завершено. По его итогам Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с участием дочерей.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

