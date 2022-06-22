Комик Билл Косби признан виновным по обвинениям в домогательствах – СМИ

03:24
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Жюри присяжных суда в штате Калифорния признало американского комика Билла Косби виновным по делу о домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Присяжные вынесли решение в пользу 64-летней Джуди Хут, которая обвинила 84-летнего Косби в том, что он в 1975 году в поместье Playboy в Лос-Анджелесе приставал к ней. На тот момент ей было 16 лет.
Таким образом, комик должен будет выплатить Хут 500 тысяч долларов. Обвиняемый на всем протяжении процесса в суде не появлялся.
Ранее сообщалось, что осужденного в 2018 году за изнасилование комика Билла Косби выпустили на свободу. Верховный суд США вынес решение об отмене приговора Косби по делу об изнасиловании. По мнению судей, справедливого судебного разбирательства в данном деле не было.
Косби арестовали в 2015 году, приговор был вынесен в 2018-м. Комика признали виновным в изнасиловании экс-баскетболистки Андреи Констанд в 2004 году. Потерпевшая заявила, что мужчина, дав ей наркотики, воспользовался ее беспомощностью.
Уточняется, что обвинения в адрес Косби поступали от порядка 60 женщин. Однако все они были неактуальны из-за срока давности. В результате мужчина отвечал только по иску Констанд.
Актер Кевин Спейси предстанет перед британским судом из-за обвинений в сексуальном насилии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: