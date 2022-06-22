Комик Билл Косби признан виновным по обвинениям в домогательствах – СМИ

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Жюри присяжных суда в штате Калифорния признало американского комика Билла Косби виновным по делу о домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Присяжные вынесли решение в пользу 64-летней Джуди Хут, которая обвинила 84-летнего Косби в том, что он в 1975 году в поместье Playboy в Лос-Анджелесе приставал к ней. На тот момент ей было 16 лет.

Таким образом, комик должен будет выплатить Хут 500 тысяч долларов. Обвиняемый на всем протяжении процесса в суде не появлялся.

Ранее сообщалось, что осужденного в 2018 году за изнасилование комика Билла Косби выпустили на свободу. Верховный суд США вынес решение об отмене приговора Косби по делу об изнасиловании. По мнению судей, справедливого судебного разбирательства в данном деле не было.

Косби арестовали в 2015 году, приговор был вынесен в 2018-м. Комика признали виновным в изнасиловании экс-баскетболистки Андреи Констанд в 2004 году. Потерпевшая заявила, что мужчина, дав ей наркотики, воспользовался ее беспомощностью.

Уточняется, что обвинения в адрес Косби поступали от порядка 60 женщин. Однако все они были неактуальны из-за срока давности. В результате мужчина отвечал только по иску Констанд.

