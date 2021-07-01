Осужденного за изнасилование комика Билла Косби выпустили на свободу

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Приговор 83-летнему актеру Биллу Косби по делу об изнасиловании отменен. Решение вынес Верховный суд США, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению судей, справедливого судебного разбирательства в данном деле не было. Косби арестовали в 2015 году, приговор был вынесен в 2018-м. Комика признали виновным в изнасиловании экс-баскетболистки Андреи Констанд в 2004 году. Потерпевшая заявила, что мужчина, дав ей наркотики, воспользовался ее беспомощностью.

Новое постановление запрещает повторное рассмотрение дела.

Уточняется, что обвинения в адрес Косби поступали от порядка 60 женщин. Однако все они были неактуальны из-за срока давности. В результате мужчина отвечал только по иску Констанд.

Ранее актера Кевина Гатри, который исполнил роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера.