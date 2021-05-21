Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19 лет

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Певица Леди Гага рассказала, что забеременела после того, как в 19 лет ее изнасиловал музыкальный продюсер. Об этом сообщает The Sun.

По словам звезды, она плохо помнит происходившее. Говоря на эту тему, исполнительница плакала.

"Мне было 19 лет, я работала в индустрии, и продюсер сказал мне: "Разденься". Я отказалась и ушла. Тогда он заявил, что сожжет всю мою музыку. Угрозы не останавливались. Он не переставал требовать от меня этого, и тогда я просто замерла. Дальше я ничего не помню", – поделилась Гага.

Певица также вспомнила, что чувствовала сильную боль и ужас, в котором она оцепенела и даже не понимала, что происходит. После инцидента у знаменитости случился нервный срыв, который перетек в депрессию. Спустя несколько лет звезде даже пришлось лечиться в больнице.

"Я болела несколько недель. Тогда я поняла, что это та же боль, которую я испытала, когда тот продюсер, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило", – призналась Гага.

Она также добавила, что, после того как продюсер надругался над ней, он запер ее в студии звукозаписи, где держал в течение нескольких месяцев и жестоко с ней обращался.

Звезда твердо решила, что никогда не назовет имя насильника, так как больше никогда не хочет сталкиваться с ним лицом к лицу.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на выгульщика собак Леди Гаги, забрали двух из трех псов и скрылись на автомобиле. Животных певице вернули в конце зимы, их увидела на улице прохожая и привела в полицейский участок.